Вынос тела Ленина из мавзолея не планируется - Песков

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на повестке дня не стоит, таких планов нет. Об этом заявлении ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли в обозримой перспективе решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например к 100-летию со дня смерти советского лидера в 2024 году.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другие проблемы», - одобрение Песков.







