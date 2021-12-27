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«Востокгосплан»: по итогам года рост экономики Дальнего Востока составит 3,2%

09:50 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики регионов Дальнего Востока составит 3,2% за текущий год, сообщил ТАСС директор Восточного центра государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан») Михаил Кузнецов.

«В 2021 году рост экономики Дальнего Востока составит 3,2%, восстановление докризисные объемы выпуска, инвестиции в основной объем - 14,1% (РФ - 4,5%) за счет проектов в области добычи полезных ископаемых (золото, природный газ) , уголь, медь, свинец и цинк), газохимии и транспортно-логистического комплекса », - сказал Кузнецов.

По его словам, промышленное производство увеличится на 4,4% (РФ - 4,2%), несмотря на размер в добыче, занимающую около 30% в структуре валового выпуска. Основным драйвером роста промпроизводства будет обрабатывающая промышленность.

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