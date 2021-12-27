Связи Крыма и Белоруссии носят неофициальный характер - Аксенов

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Крыма и Белоруссии активно связи, однако это делается на уровне народной дипломатии, бизнеса и туризма - без официальных каналов, сообщил глава Крыма Аксенов в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

«Никаких [пока рекламных контактов]. Лишь на уровне народной дипломатии. Представители белорусской общины Крыма активно общаются, советуют, ездят к землякам. И предприниматели торгуют независимо, так сказать, от политики », - сказал Аксенов.

Он отметил, что, например, в Крыму остается белорусский санаторий, сохранился, несмотря на усложнение маршрута после 2014 года, небольшой, но стабильный турпоток. Представители белорусской стороны приезжали на Ялтинский международный экономический форум до пандемии.