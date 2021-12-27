Ситуация на востоке Украины спровоцирована действиями националистов - Шойгу

10:45 Источник: Интерфакс

Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", - сказал Шойгу в интервью газете "Аргументы и факты".

"На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну. И слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США - прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, - уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром", - сказал министр обороны.

В Киеве считают, что Россия оккупировала Крым.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда и темы для обсуждения здесь нет - на референдуме в Крыму и Севастополе в марте 2104 года свыше 90% жителей высказались за воссоединение с Россией.