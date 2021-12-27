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Гарантии безопасности, предложенные РФ НАТО, снизят напряженность - ОДКБ

11:00 27.12.2021 Источник: Интерфакс

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась полагает, что предложения, сделанные Москвой НАТО по гарантиям безопасности, снизят напряжённость на восточном фланге ответственности ОДКБ.

"Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться. Войны никто не хочет", - сказал Зась в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

По его оценке, на западных границах зоны ответственности организации обстановка "далека от стабильной".

"Происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, организация опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств - членов ОДКБ", - сказал Зась.

Он отметил, что "эти события не могут не беспокоить и, разумеется, они не остаются без внимания организации".

"Россия и Беларусь наращивают возможности региональной группировки войск, проводят совместные учения по возможному отражению агрессии. Началось совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками ВКС России и истребителями ВВС Беларуси западных рубежей ОДКБ. Проводится и ряд других совместных мероприятий", - подчеркнул генсек.

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