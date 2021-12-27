Выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами, продлены на 2022 год
11:15 27.12.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить на следующий год предоставление специальных выплат для медработников, работающих с пациентами, больными коронавирусом.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства. Перечень размещен в понедельник на сайте Кремля.
Ранее Путин распорядился удвоить размер этой выплаты для тех медицинских и социальных работников, которые будут трудиться в новогодние праздники.
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