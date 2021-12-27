Крымские власти подадут в суд на Зеленского за задолженности по ЖКХ

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма подадут иск для того, чтобы в судебном порядке взыскать задолженность за коммунальные услуги, которая образовалась у президента Украины Владимира Зеленского, владеющего недвижимостью в Ливадии. Об этом в понедельник в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица» рассказал главе этого региона Сергей Аксенов.

Зеленский владеет квартирой в Ливадии в Крыму. Несколько месяцев назад он перестал платить коммунальные платежи, образовалась задолженность.

«Судиться. Выйду с иском, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о мерах, которые примут власти полуострова. - Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым ».



