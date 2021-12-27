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НОВОСТИ

Великобритания неизменно рассматривает Россию как угрозу

11:45 27.12.2021 Источник: Интерфакс

Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными Великобритании государствами, заявил газете The Telegraph государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.

В ответ на просьбу корреспондента назвать наиболее враждебные Великобритании государства мира министр "выбрал три страны: Китай, Россию и Иран", пишет газета.

"Три страны, которые я назвал, физически располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться", - пояснил Хиндс.

Министр отметил: "Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов".


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