Рябков: Россия намерена разъяснять Западу свою позицию по гарантиям безопасности
11:35 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Запад понимание этого. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, мы говорим официальное объявление решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия укрепляют НАТО <…>, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО должно быть принципиально исключить, когда мы говорим, что» инфраструктура НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься », - сказал он.
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