Рябков: Россия намерена разъяснять Западу свою позицию по гарантиям безопасности

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Запад понимание этого. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, мы говорим официальное объявление решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия укрепляют НАТО <…>, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО должно быть принципиально исключить, когда мы говорим, что» инфраструктура НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься », - сказал он.