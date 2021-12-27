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Рябков: Россия намерена разъяснять Западу свою позицию по гарантиям безопасности

11:35 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Запад понимание этого. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, мы говорим официальное объявление решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия укрепляют НАТО <…>, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО должно быть принципиально исключить, когда мы говорим, что» инфраструктура НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься », - сказал он.

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