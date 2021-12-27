Россияне поделились эмоциями после просмотра «Золотого Граммофона»
11:22 27.12.2021
|
Фото Русской медиа группы
Ведущими вечера стали юмористы Иван Ургант и Гарик Мартиросян, которые порадовали публику своими шутками и помогли создать непринужденную атмосферу на сцене.
Однако в первую очередь зрителей, конечно, интересовали звезды эстрады, выступившие в этот вечер со своими хитами. Россияне пришли в восторг от выступлений как опытных, так и молодых, но уже полюбившихся многим артистов.
«С огромным удовольствием послушала композицию Николая Баскова»;
«Лепсу – респект, моё поколение!»;
|
«Антонов и "Земляне" на сцене! Что может быть лучше?»;
|
«Большое спасибо за такой концерт! Я потрясен таким собранием большого количества талантливых людей в одном месте!», – прокомментировали пользователи Сети.
Зрители «Золотого Граммофона» признали, что церемония вручения премии вызвала у них бурю позитивных эмоций и помогла отвлечься от рутины, чтобы погрузиться в настоящий мир музыки.
«Эмоции непередаваемые, сплошной восторг! Осталась очень довольна концертом, было приятно видеть своих любимых исполнителей вместе!»;
|
НОВОСТИ
- 11:55 27.12.2021
- Крымские власти подадут в суд на Зеленского за задолженности по ЖКХ
- 11:45 27.12.2021
- Билеты на «Аэроэкспресс» теперь доступны в СберБанк Онлайн
- 11:45 27.12.2021
- Великобритания неизменно рассматривает Россию как угрозу
- 11:43 27.12.2021
- МИЦ в ТОП-3 застройщиков по объему ввода жилья в Москве
- 11:35 27.12.2021
- Рябков: Россия намерена разъяснять Западу свою позицию по гарантиям безопасности
- 11:15 27.12.2021
- Выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами, продлены на 2022 год
- 11:00 27.12.2021
- Гарантии безопасности, предложенные РФ НАТО, снизят напряженность - ОДКБ
- 10:45 27.12.2021
- Ситуация на востоке Украины спровоцирована действиями националистов - Шойгу
- 10:30 27.12.2021
- Связи Крыма и Белоруссии носят неофициальный характер - Аксенов
- 10:10 27.12.2021
- В Красноярском крае убита семья из 4 человек, включая двух детей - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать