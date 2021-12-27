Россияне поделились эмоциями после просмотра «Золотого Граммофона»

11:22

Фото Русской медиа группы



Зрители по достоинству оценили XXVI церемонию вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», которая, как всегда, прошла на высшем уровне.

Ведущими вечера стали юмористы Иван Ургант и Гарик Мартиросян, которые порадовали публику своими шутками и помогли создать непринужденную атмосферу на сцене.

Однако в первую очередь зрителей, конечно, интересовали звезды эстрады, выступившие в этот вечер со своими хитами. Россияне пришли в восторг от выступлений как опытных, так и молодых, но уже полюбившихся многим артистов.

«С огромным удовольствием послушала композицию Николая Баскова»;

«Лепсу – респект, моё поколение!»;





«Антонов и "Земляне" на сцене! Что может быть лучше?»;





«Большое спасибо за такой концерт! Я потрясен таким собранием большого количества талантливых людей в одном месте!», – прокомментировали пользователи Сети.

Зрители «Золотого Граммофона» признали, что церемония вручения премии вызвала у них бурю позитивных эмоций и помогла отвлечься от рутины, чтобы погрузиться в настоящий мир музыки.

«Эмоции непередаваемые, сплошной восторг! Осталась очень довольна концертом, было приятно видеть своих любимых исполнителей вместе!»;