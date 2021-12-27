МИЦ в ТОП-3 застройщиков по объему ввода жилья в Москве
11:43 27.12.2021
Все жилые комплексы будут обеспечены необходимой инфраструктурой, также в уходящем году завершено строительство двух детских садов на 200 мест в ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Цветочные Поляны». Началось возведение совмещенного образовательного комплекса на 1025 мест в ЖК «Южное Бунино», в него войдут школа на 825 учащихся и детский сад на 200 детей. В ЖК «Кленовые Аллеи» строится детский сад на 225 мест и учебный комплекс, в который войдут школа на 1000 учащихся и детский сад на 225 детей.
Всего на территории Новой Москвы компанией планируется передать городу 12 образовательных объектов.
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