МИЦ в ТОП-3 застройщиков по объему ввода жилья в Москве

11:43

Согласно предоставленных Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы данных, по итогам 2021 ГК «МИЦ» заняла третье место по объему ввода жилья в столице, за 12 месяцев введя в эксплуатацию более 356 тысяч квадратных метров жилой площади. В них входят 23 корпуса в ЖК «Цветочные Поляны», ЖК «Кленовые Аллеи» и ЖК «Южное Бунино».



Все жилые комплексы будут обеспечены необходимой инфраструктурой, также в уходящем году завершено строительство двух детских садов на 200 мест в ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Цветочные Поляны». Началось возведение совмещенного образовательного комплекса на 1025 мест в ЖК «Южное Бунино», в него войдут школа на 825 учащихся и детский сад на 200 детей. В ЖК «Кленовые Аллеи» строится детский сад на 225 мест и учебный комплекс, в который войдут школа на 1000 учащихся и детский сад на 225 детей.



Всего на территории Новой Москвы компанией планируется передать городу 12 образовательных объектов.