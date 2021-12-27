В праздничные дни допуск на общегородские мероприятия в Москве будет по QR-коду
12:10 27.12.2021 Источник: Интерфакс
В период новогодних праздников в столице пройдет ряд культурно-массовых и детских мероприятий, доступ на них будет осуществляться по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В рамках встречи Нового 2022 года и празднования Рождества Христова планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий. Так в период с 25 декабря по 7 января в Гостином Дворе запланировано проведение 40 lетских новогодних представлений. В Храме Христа Спасителя в период с 24 декабря по 9 января организованы детские новогодние спектакли (всего 68 представлений). На площадке ЦВЗ "Манеж" в период с 3 по 18 января 2022 планируется демонстрация экспозиционного пространства "Фанерон. Город мечты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в подведомственных департаменту культуры учреждениях пройдут праздничные мероприятия с очным посещением и онлайн-форматом. Кроме того, запланированы народные гуляния и спортивные мероприятия на катках и площадках города.
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