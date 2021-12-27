Результаты опроса показали раскол в австрийском обществе из-за вакцинации
12:30 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос общественного мнения в Австрии показал, что большинство австрийцев видят раскол в обществе между привитыми и непривитыми гражданами. Об этом в понедельник сообщило издание Der Standard («Дер Штандард»), по заказу которого Рыночный институт города Линца провел соответствующее исследование.
Социологи задают вопрос респондентам, считают, что в австрийском обществе существует раскол, если да, то насколько он серьезный. Его наличие констатировали 99% опрошенных, при этом 50% охарактеризовали степень серьезности раскола как «высокая».
Отвечая на вопрос о существе разногласий, 90% участников опроса отметили противоречия между привитыми и непривитыми от коронавируса. Чем старше были респонденты, тем более острым оказывалось восприятие раскола. Привитые граждане также более явно ощущали наличие противоречий, чем непривитые.
Опрос проводился с 6 по 9 декабря. В нем приняли участие 800 человек старше 18 лет.
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