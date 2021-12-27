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Россия и США слишком близко подошли к опасной черте - Рябков

12:50 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон подошли близко к той черте, когда противоречия будут урегулировать не дипломатические средства, однако Россия выступает против любой эскалации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в понедельник интервью журналу «Международная жизнь».

«Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий. Я считаю, что мы близки к той черте, в которой дипломатия, конечно, при всей ее востребованности и при всех ее навыках, будет играть подчиненную роль », - сказал он.

Рябков разъясняет, что Россия выступает против эскалации и конфликтов. «Мы не выдвигаем никому никаких ультиматумов, - указал замминистра. - Просто сама логика подводит к тому, что мириться с происходящим, сглатывать это, делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается ».

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