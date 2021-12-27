Предложения по безопасности должны отвечать интересам и РФ, и НАТО - МИД Турции
13:30 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Любое предложение должно удовлетворить обе стороны. Россия выступила с предложениями; возможно, НАТО также хочет аналогичные гарантии от России. Это не односторонняя тема, - считает глава МИД. - Почему пройдет саммит РФ - НАТО? Чтобы обсудить эти вопросы. Обе стороны обсудят друг с другом свои предложения. Однако стоит держаться подальше от максималистских подходов, причем, говоря это, я не имею в виду Россию. Я говорю об обеих сторонах. «Необходимо, чтобы противодействовали усилиям выработки общего пользования».
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