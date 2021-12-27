Предложения по безопасности должны отвечать интересам и РФ, и НАТО - МИД Турции

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения по безопасности должны отвечать требованиям не только России, но и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



«Любое предложение должно удовлетворить обе стороны. Россия выступила с предложениями; возможно, НАТО также хочет аналогичные гарантии от России. Это не односторонняя тема, - считает глава МИД. - Почему пройдет саммит РФ - НАТО? Чтобы обсудить эти вопросы. Обе стороны обсудят друг с другом свои предложения. Однако стоит держаться подальше от максималистских подходов, причем, говоря это, я не имею в виду Россию. Я говорю об обеих сторонах. «Необходимо, чтобы противодействовали усилиям выработки общего пользования».



