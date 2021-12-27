Лавров: переговоры с США по вопросам безопасности пройдут после новогодних каникул

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул. Об этом заявлении в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».



«С Соединенными Штатами мы будем проводить основные раунд [по вопросам безопасности], который состоится сразу по завершению новогодних каникул», - сказал он.