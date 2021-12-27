В случае усиления санкций Россия найдет ответ - Лавров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия найдет ответ, если Запад усилит санкции, но рассчитывает на благоразумие западных партнеров. Об этом заявлении в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении. У власти на Западе я пока таких не вижу. Но ручаться за безумцев, которые пытаются завести личным образом и прибалтов, и украинцев, и поляков. Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <…> мы найдем ответ », - сказал он.