Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко
14:10 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник в ответ на просьбу «воссоздать СССР».
«Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве взаимовыгодное сотрудничество. «Нет у нас таких планов», - сказала она.
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