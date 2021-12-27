Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник в ответ на просьбу «воссоздать СССР».

«Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве взаимовыгодное сотрудничество. «Нет у нас таких планов», - сказала она.