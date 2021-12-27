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Лавров допускает, что конфликт на Украине нужен Западу для подавления РФ

14:25 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не исключает, что Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине. Об этом заявлении в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения [на Украине]», - указал глава дипведомства.

Министр в этой связи также обратил внимание на раскрученную на Западе позицию по применению превентивных санкций против России, в соответствии с которой рестрикции требуют уже сейчас, но снять, если реальные противостояния с Украиной не случится. «Понятно, что никогда уже не снимут», - резюмировал Лавров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучит утверждение о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

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