14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобили международного гуманитарного конвоя прибыли в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска «Счастье - Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом в понедельник сообщили в МИД ЛНР.

«На территории ЛНР через пока еще не открытый пункт пропуска «Луганск - Счастье» зашли три автомобиля с гуманитарным грузом от Всемирной организации здравоохранения и общественно-полезного общества «Человек в беде», - цитирует сообщение МИД ЛНР агентство Луганскинформцентр.

Общий вес груза, уточнили в ведомстве, составлено около 29 тонн, в него входят медицинские приборы и оборудование, гигиенические принадлежности, а также медицинские материалы.Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики



