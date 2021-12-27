0
0
60
НОВОСТИ

Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики

14:40 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобили международного гуманитарного конвоя прибыли в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска «Счастье - Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом в понедельник сообщили в МИД ЛНР.

«На территории ЛНР через пока еще не открытый  пункт пропуска «Луганск - Счастье» зашли три автомобиля с гуманитарным грузом от Всемирной организации здравоохранения и общественно-полезного общества «Человек в беде», - цитирует сообщение МИД ЛНР агентство Луганскинформцентр.

Общий вес груза, уточнили в ведомстве, составлено около 29 тонн, в него входят медицинские приборы и оборудование, гигиенические принадлежности, а также медицинские материалы.Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 27.12.2021
За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
0
24
14:50 27.12.2021
В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
0
43
14:35 27.12.2021
Серьезных оснований считать, что РФ вторгнется на Украину нет - Верховная рада
0
81
14:25 27.12.2021
Лавров допускает, что конфликт на Украине нужен Западу для подавления РФ
0
92
14:10 27.12.2021
Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко
0
116
14:00 27.12.2021
В случае усиления санкций Россия найдет ответ - Лавров
0
132
13:45 27.12.2021
Лавров: переговоры с США по вопросам безопасности пройдут после новогодних каникул
0
155
13:30 27.12.2021
Предложения по безопасности должны отвечать интересам и РФ, и НАТО - МИД Турции
0
151
13:10 27.12.2021
Экспорт зерновых в РФ снизился на 24% - Минсельхоз
0
171
12:50 27.12.2021
Россия и США слишком близко подошли к опасной черте - Рябков
0
200

Возврат к списку