За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей

15:00 Источник: Интерфакс

Фонд защиты прав дольщиков взыскал с физических и юридических лиц, которые причинили ущерб дольщикам, более 250 млн рублей в пользу бюджета РФ, говорится в сообщении фонда.

"В 2021 году Фондом взыскано и получено более 250 млн рублей. Эти средства поступили от продажи конкурсными управляющими имущества застройщиков-банкротов. Еще Фонд заявляется потерпевшим и гражданским истцом в рамках заведенных уголовных дел", - сообщили в фонде.

Как подчеркнул глава фонда Константин Тимофеев, организация использует все возможные способы восполнить ущерб бюджету, нанесенный недобросовестными застройщиками, и продолжить восстанавливать права дольщиков во всех регионах.

На сегодняшний день объем заявленных исков в делах о банкротстве составляет 28 млрд рублей, по уголовным делам - почти 20 млрд.







