Серьезных оснований считать, что РФ вторгнется на Украину нет - Верховная рада

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия вторгнется на Украину.



«Какого-то существенного наращивания [сил] не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику и там (вблизи границы - прим. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. - сказал депутат Рады в эфире канала «Украина-24», - сказал депутат Рады в эфире канала «Украина-24».



По его границам вблизи Украины стоят войска, которые находятся там еще с 2014 года. «Это не силы, которые развернуты для нападения, а просто находятся там для осуществления политического давления», - считает Костенко.



