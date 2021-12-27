В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
14:50 27.12.2021 Источник: Интерфакс
"Просим водителей отказаться от поездок в район 36 км Киевского шоссе - движение перекрыто", - говорится в сообщении.
По информации департамента, перекрытый участок можно объехать по Центральной улице и улице Александра Печерского.
Изменены также маршруты городских автобусов, они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе.
Столичная ГИБДД в свою очередь уточнила, что на 37 км Киевского шоссе в сторону Москвы произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе.
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