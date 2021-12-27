В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе

14:50 Источник: Интерфакс

Движение на 36 км Киевского шоссе перекрыто в оба направления из-за возгорания бензовоза, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.



"Просим водителей отказаться от поездок в район 36 км Киевского шоссе - движение перекрыто", - говорится в сообщении.



По информации департамента, перекрытый участок можно объехать по Центральной улице и улице Александра Печерского.



Изменены также маршруты городских автобусов, они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе.



Столичная ГИБДД в свою очередь уточнила, что на 37 км Киевского шоссе в сторону Москвы произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ.



По предварительным данным, пострадавших нет.



Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе.