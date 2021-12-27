0
0
31
НОВОСТИ

В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе

14:50 27.12.2021 Источник: Интерфакс

Движение на 36 км Киевского шоссе перекрыто в оба направления из-за возгорания бензовоза, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

"Просим водителей отказаться от поездок в район 36 км Киевского шоссе - движение перекрыто", - говорится в сообщении.

По информации департамента, перекрытый участок можно объехать по Центральной улице и улице Александра Печерского.

Изменены также маршруты городских автобусов, они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе.

Столичная ГИБДД в свою очередь уточнила, что на 37 км Киевского шоссе в сторону Москвы произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 27.12.2021
За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
0
24
14:40 27.12.2021
Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики
0
73
14:35 27.12.2021
Серьезных оснований считать, что РФ вторгнется на Украину нет - Верховная рада
0
81
14:25 27.12.2021
Лавров допускает, что конфликт на Украине нужен Западу для подавления РФ
0
92
14:10 27.12.2021
Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко
0
116
14:00 27.12.2021
В случае усиления санкций Россия найдет ответ - Лавров
0
132
13:45 27.12.2021
Лавров: переговоры с США по вопросам безопасности пройдут после новогодних каникул
0
155
13:30 27.12.2021
Предложения по безопасности должны отвечать интересам и РФ, и НАТО - МИД Турции
0
151
13:10 27.12.2021
Экспорт зерновых в РФ снизился на 24% - Минсельхоз
0
171
12:50 27.12.2021
Россия и США слишком близко подошли к опасной черте - Рябков
0
200

Возврат к списку