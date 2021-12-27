0
0
134
НОВОСТИ

Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО

15:45 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приветствует инициативу 12 января заседания Совета Россия - НАТО (СРН) и надеется, что Москва примет предложение о переговорах. В этом кабинете министров в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных для Берлина, вопросы, которые могут быть подняты на встрече.

«В первую очередь нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия - НАТО при участии РФ состоялось», - сообщил в понедельник на брифинге представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер. «Я не хочу предвосхищать темы, которые там будут обсуждаться», - сказал он. «Хорошо, что сейчас ведутся переговоры по многим каналам», - добавил представитель кабмина. «Радует то, что мы видим развитие ситуации, чего хотел и канцлер [Олаф Шольц], когда продвигаются дипломатические инициативы», - добавил он.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что в Берлине приветствуют инициативу генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о проведении 12 января заседания СРН. «Мы надеемся на то, что российская сторона примет это предложение», - подчеркнула она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:35 27.12.2021
Путин выразил озабоченность из-за ситуации на афгано-таджикской границе
0
0
16:17 27.12.2021
СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России
0
59
16:15 27.12.2021
Россия и Узбекистан обсудили позиции по ситуации в Афганистане
0
60
16:00 27.12.2021
Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы
0
85
15:00 27.12.2021
За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
0
165
14:50 27.12.2021
В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
0
177
14:40 27.12.2021
Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики
0
218
14:35 27.12.2021
Серьезных оснований считать, что РФ вторгнется на Украину нет - Верховная рада
0
232
14:25 27.12.2021
Лавров допускает, что конфликт на Украине нужен Западу для подавления РФ
0
210
14:10 27.12.2021
Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко
0
213

Возврат к списку