Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО
15:45 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии приветствует инициативу 12 января заседания Совета Россия - НАТО (СРН) и надеется, что Москва примет предложение о переговорах. В этом кабинете министров в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных для Берлина, вопросы, которые могут быть подняты на встрече.
«В первую очередь нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия - НАТО при участии РФ состоялось», - сообщил в понедельник на брифинге представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер. «Я не хочу предвосхищать темы, которые там будут обсуждаться», - сказал он. «Хорошо, что сейчас ведутся переговоры по многим каналам», - добавил представитель кабмина. «Радует то, что мы видим развитие ситуации, чего хотел и канцлер [Олаф Шольц], когда продвигаются дипломатические инициативы», - добавил он.
Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что в Берлине приветствуют инициативу генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о проведении 12 января заседания СРН. «Мы надеемся на то, что российская сторона примет это предложение», - подчеркнула она.
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