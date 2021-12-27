Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приветствует инициативу 12 января заседания Совета Россия - НАТО (СРН) и надеется, что Москва примет предложение о переговорах. В этом кабинете министров в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных для Берлина, вопросы, которые могут быть подняты на встрече.

«В первую очередь нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия - НАТО при участии РФ состоялось», - сообщил в понедельник на брифинге представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер. «Я не хочу предвосхищать темы, которые там будут обсуждаться», - сказал он. «Хорошо, что сейчас ведутся переговоры по многим каналам», - добавил представитель кабмина. «Радует то, что мы видим развитие ситуации, чего хотел и канцлер [Олаф Шольц], когда продвигаются дипломатические инициативы», - добавил он.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что в Берлине приветствуют инициативу генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о проведении 12 января заседания СРН. «Мы надеемся на то, что российская сторона примет это предложение», - подчеркнула она.