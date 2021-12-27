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НОВОСТИ

Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы

16:00 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский городской суд приговорил в понедельник гражданина России Егора Дудникова к 11 годам тюремного заключения, передает корр. ТАСС из зала заседаний.

«По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - отметил судья.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании розни, публичных сообщениях к захвату власти и насильственному изменению причинного строя, а также в действиях, направленных во вред национальной безопасности Белоруссии.

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