Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский городской суд приговорил в понедельник гражданина России Егора Дудникова к 11 годам тюремного заключения, передает корр. ТАСС из зала заседаний.



«По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - отметил судья.



Суд признал Дудникова виновным в разжигании розни, публичных сообщениях к захвату власти и насильственному изменению причинного строя, а также в действиях, направленных во вред национальной безопасности Белоруссии.