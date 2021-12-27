Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы
16:00 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», - отметил судья.
Суд признал Дудникова виновным в разжигании розни, публичных сообщениях к захвату власти и насильственному изменению причинного строя, а также в действиях, направленных во вред национальной безопасности Белоруссии.
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