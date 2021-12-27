0
0
60
НОВОСТИ

Россия и Узбекистан обсудили позиции по ситуации в Афганистане

16:15 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Узбекистан выступают с близких позиций по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил в понедельник посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

«Наши страны занимают близкие  позиции в деле урегулирования афганского конфликта», - сказал посол на заключительной в 2021 году пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время «на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного характера,  постконфликтного восстановления страны и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе».

Глава российского диппредставительства также обратил внимание на то, что в Афганистане не прекращают свою деятельность ИГ (запрещено в РФ) и другие террористические группировки, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. «В этой связи очень важны регулярные контакты по линии обороны РФ, а также  российские военные учения в Сурхандарьинской и Самаркандской области республики», - добавил Мальгинов.


Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. - «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:35 27.12.2021
Путин выразил озабоченность из-за ситуации на афгано-таджикской границе
0
0
16:17 27.12.2021
СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России
0
59
16:00 27.12.2021
Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы
0
85
15:45 27.12.2021
Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО
0
134
15:00 27.12.2021
За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
0
165
14:50 27.12.2021
В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
0
177
14:40 27.12.2021
Международная гуманитарная помощь прибыла в ЛНР - МИД республики
0
218
14:35 27.12.2021
Серьезных оснований считать, что РФ вторгнется на Украину нет - Верховная рада
0
232
14:25 27.12.2021
Лавров допускает, что конфликт на Украине нужен Западу для подавления РФ
0
210
14:10 27.12.2021
Россия не намерена возрождать СССР - Матвиенко
0
213

Возврат к списку