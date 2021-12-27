Россия и Узбекистан обсудили позиции по ситуации в Афганистане

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Узбекистан выступают с близких позиций по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил в понедельник посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.



«Наши страны занимают близкие позиции в деле урегулирования афганского конфликта», - сказал посол на заключительной в 2021 году пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время «на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного характера, постконфликтного восстановления страны и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе».



Глава российского диппредставительства также обратил внимание на то, что в Афганистане не прекращают свою деятельность ИГ (запрещено в РФ) и другие террористические группировки, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. «В этой связи очень важны регулярные контакты по линии обороны РФ, а также российские военные учения в Сурхандарьинской и Самаркандской области республики», - добавил Мальгинов.





Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. - «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.