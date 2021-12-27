СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России

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СберБанк и ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в рамках реализации региональных льготных ипотечных программ в регионах России. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко. Белгородская область станет первым регионом, в котором будет реализована данная программа.

«Сбер всегда активно участвует в проектах с социальной составляющей. Поддерживать граждан, повышать их качество жизни в регионах — это, в том числе, и наша ответственность. Мы постоянно совершенствуем свои ипотечные продукты, предлагая выгодные условия для покупки жилья и снижая ставки для определенных категорий граждан. Мы с радостью присоединились к программе, которая реализуется совместно с ДОМ.РФ. Полагаем, что это поможет обеспечить еще большее количество граждан качественным и доступным жильём», — сообщил заместитель председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Совместная программа предполагает возможность субсидирования ставки по ипотечному кредиту за счёт региона. Реализация принципов Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий населения — новый этап совместной работы ДОМ.РФ и СберБанка, призванной повысить адресность государственных мер поддержки наиболее нуждающимся категориям граждан, которые будут определяться субъектом РФ.

В Белгородской области в рамках программы ДОМ.РФ будут субсидироваться не только ипотечные кредиты на приобретение квартир, но и на строительство частных домов (ИЖС).

Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ подчеркнул важность поддержки проекта Сбером:. «Совместно с банком в этом году мы уже реализовали успешный пилотный проект по субсидированию ипотечной ставки для объектов ИЖС, в рамках которого более 500 семей смогли обзавестись собственным домом. Уверен, что программу Белгородской области поддержат и другие кредитные организации».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области со своей стороны отметил, что программой поддержки с марта 2021 года уже воспользовалось 25 семей, и добавил что область намерена продолжить сотрудничество с ДОМ.РФ: «Мы будем продолжать сотрудничество с ДОМ.РФ в этом направлении и планируем, что в 2022 году льготной ипотекой смогут воспользоваться порядка 200 семей.