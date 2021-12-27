Суточный отбор газа из ПГХ выведен «Газпромом» на максимум

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние 5 лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в период аномально низких температур, говорится в сообщении холдинга.

«Для надежных поставок газа потребителям« Газпром », в частности, вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы „Газпрома“ достигли 1,656 млрд куб. м в сутки », - отмечается в сообщении.

Производственный комплекс «Газпрома» с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основная причина - аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам в регионах действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).