Суточный отбор газа из ПГХ выведен «Газпромом» на максимум
16:55 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние 5 лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в период аномально низких температур, говорится в сообщении холдинга.
«Для надежных поставок газа потребителям« Газпром », в частности, вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы „Газпрома“ достигли 1,656 млрд куб. м в сутки », - отмечается в сообщении.
Производственный комплекс «Газпрома» с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основная причина - аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам в регионах действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).
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