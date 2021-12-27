0
0
148
НОВОСТИ

Суточный отбор газа из ПГХ выведен «Газпромом» на максимум

16:55 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние 5 лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в период аномально низких температур, говорится в сообщении холдинга.

«Для надежных поставок газа потребителям« Газпром », в частности, вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы „Газпрома“ достигли 1,656 млрд куб. м в сутки », - отмечается в сообщении.

Производственный комплекс «Газпрома» с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов. Основная причина - аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам в регионах действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 27.12.2021
Пункты о нейтралитете и безъядерном статусе могут быть исключены из Конституции РБ
0
22
17:45 27.12.2021
Половина предприятий Украины пострадает из-за высоких цен на газ - экс-премьер
0
61
17:30 27.12.2021
В Севастополе отказались от QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
0
80
17:20 27.12.2021
К переговорам по СНВ должны присоединиться ядерные союзники США - МИД РФ
0
126
16:17 27.12.2021
СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России
0
197
16:15 27.12.2021
Россия и Узбекистан обсудили позиции по ситуации в Афганистане
0
189
16:00 27.12.2021
Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы
0
185
15:45 27.12.2021
Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО
0
263
15:00 27.12.2021
За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
0
240
14:50 27.12.2021
В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
0
255

Возврат к списку