К переговорам по СНВ должны присоединиться ядерные союзники США - МИД РФ

17:20 Источник: Интерфакс

В Москве допускают, что взамен российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могут появиться несколько документов, которые, в том числе, предполагают участие в договоренностях третьих сторон, считает начальник отдела военно-стратегических проблем департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов.

"Нет чёткой уверенности, что договор ДСНВ может быть заменен каким-то единым юридически обязывающим инструментом, возможно, это могут быть несколько договоров, они могут иметь разный статус", - написал он в своем комментарии, опубликованном в декабрьском номере журнала "Индекс безопасности" ПИР-Центра.

По словам дипломата, "вопрос открытый, ответ на него может быть дан сторонами по ходу движения в переговорах".

"Российская сторона не исключает, что к переговорам может присоединиться третья сторона. Даже можно с американцами продумать такие договоренности, которые будут открыты для присоединения третьих стран в перспективе. Но мы ни на кого не давим", - отметил Трофимов.

В то же время, как он подчеркнул, "конечно, мы бы предпочли видеть за столом переговоров, прежде всего, Великобританию и Францию - они ядерные союзники США, и в нынешних условиях сложно не учитывать их потенциал". "Но опять же мы ни на кого не давим, все должно происходить на основе консенсуса и с учетом интересов вовлеченных сторон. Решение за ними, за этими странами", - заключил российский дипломат.