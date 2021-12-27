В Севастополе отказались от QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
17:30 27.12.2021 Источник: Интерфакс
Система QR-кодов для посещения ресторанов, театров и заведений сферы услуг отменяется в Севастополе благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Совокупность этих факторов способствует тому, чтобы мы сегодня рассмотрели вопрос о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер в Севастополе. В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.
Члены оперштаба предложение поддержали. Для посещения этих заведений сохраняется масочный режим, уточнил губернатор.
Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе продолжает улучшаться. За неделю число новых случаев заражения сократилось на 43%.
Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в ноябре: этот показатель опустился с максимальных 350 до 60. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 52 тыс. человек, более 1,8 тыс. пациентов умерли
НОВОСТИ
- 18:00 27.12.2021
- Пункты о нейтралитете и безъядерном статусе могут быть исключены из Конституции РБ
- 17:45 27.12.2021
- Половина предприятий Украины пострадает из-за высоких цен на газ - экс-премьер
- 17:20 27.12.2021
- К переговорам по СНВ должны присоединиться ядерные союзники США - МИД РФ
- 16:55 27.12.2021
- Суточный отбор газа из ПГХ выведен «Газпромом» на максимум
- 16:17 27.12.2021
- СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России
- 16:15 27.12.2021
- Россия и Узбекистан обсудили позиции по ситуации в Афганистане
- 16:00 27.12.2021
- Россиянин Дудников приговорен в Белоруссии к 11 годам лишения свободы
- 15:45 27.12.2021
- Германия надеется, что Москва примет предложение о переговорах Россия - НАТО
- 15:00 27.12.2021
- За год Фонд защиты прав дольщиков вернул в бюджет 250 млн рублей
- 14:50 27.12.2021
- В Москве перекрыто движение на 36-м километре Киевского шоссе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать