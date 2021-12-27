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В Севастополе отказались от QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

17:30 27.12.2021 Источник: Интерфакс

 Система QR-кодов для посещения ресторанов, театров и заведений сферы услуг отменяется в Севастополе благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Совокупность этих факторов способствует тому, чтобы мы сегодня рассмотрели вопрос о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер в Севастополе. В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг", - сказал Развожаев на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.

Члены оперштаба предложение поддержали. Для посещения этих заведений сохраняется масочный режим, уточнил губернатор.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе продолжает улучшаться. За неделю число новых случаев заражения сократилось на 43%.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Севастополе в ноябре: этот показатель опустился с максимальных 350 до 60. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 52 тыс. человек, более 1,8 тыс. пациентов умерли





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