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Половина предприятий Украины пострадает из-за высоких цен на газ - экс-премьер

17:45 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ, которые в настоящее время фиксируются на рынке. Об этом заявил бывший премьер-министр, глава Украинского общества промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«По результатам региональных исследований на предприятиях, проведенного процессов УСПП, что минимум 50% производств получат убытки в результате значительного увеличения стоимости энергоносителей», - цитирует его  издание «Апостроф».

Не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ, которые в настоящее время фиксируются на рынке. Об этом заявил бывший премьер-министр, глава Украинского общества промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Кинах отметил, что уже сейчас инфляция в промышленности поставила  исторический рекорд и достигла  57%. «Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией, которая составляет всего 10,3%, станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не примет соответствующие меры», - считает бывший премьер.

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