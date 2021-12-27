Половина предприятий Украины пострадает из-за высоких цен на газ - экс-премьер

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ, которые в настоящее время фиксируются на рынке. Об этом заявил бывший премьер-министр, глава Украинского общества промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«По результатам региональных исследований на предприятиях, проведенного процессов УСПП, что минимум 50% производств получат убытки в результате значительного увеличения стоимости энергоносителей», - цитирует его издание «Апостроф».

Не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ, которые в настоящее время фиксируются на рынке. Об этом заявил бывший премьер-министр, глава Украинского общества промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Кинах отметил, что уже сейчас инфляция в промышленности поставила исторический рекорд и достигла 57%. «Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией, которая составляет всего 10,3%, станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не примет соответствующие меры», - считает бывший премьер.

