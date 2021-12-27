Пункты о нейтралитете и безъядерном статусе могут быть исключены из Конституции РБ
18:00 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зафиксированная в Конституции Белоруссии норма о нейтралитете и безъядерном статусе в проекте нового закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.
В действующей конституции в статье о внешней политике говорится, что «Беларусь ставит цель сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным». Вместо этого в проекте документа, опубликованном в понедельник на портале национального центра, отмечается, что страна «исключает военную агрессию со своей территории в других государствах».
Также, по проекту конституции, Всебелорусское собрание «по предложению президента принимает решение о возможностях направления военнослужащих организаций, сотрудников военизированных организаций, представленных за пределы Республики Беларусь в корпоративной коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.
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