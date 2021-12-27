Пункты о нейтралитете и безъядерном статусе могут быть исключены из Конституции РБ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зафиксированная в Конституции Белоруссии норма о нейтралитете и безъядерном статусе в проекте нового закона страны заменена на пункт об исключении военной агрессии со своей территории.

В действующей конституции в статье о внешней политике говорится, что «Беларусь ставит цель сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным». Вместо этого в проекте документа, опубликованном в понедельник на портале национального центра, отмечается, что страна «исключает военную агрессию со своей территории в других государствах».

Также, по проекту конституции, Всебелорусское собрание «по предложению президента принимает решение о возможностях направления военнослужащих организаций, сотрудников военизированных организаций, представленных за пределы Республики Беларусь в корпоративной коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.