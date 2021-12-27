Мэр Киева решил "подготовиться к самому худшему"

18:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система территориальной обороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Такую задачу поставил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко во время совещания по безопасности с участием руководителей департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооруженных сил Украины.

«Заявления и угрозы России ...побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — цитирует Кличко официальный портал Киева.

По его словам, «в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время». «В январе в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же сейчас идет набор резервистов в бригады территориальной обороны», — отметил мэр.