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«Карнавальная ночь» от СберПервого с певицей Мусей Тотибадзе и художницей Татьяной Ахметгалиевой

18:35 27.12.2021

Новый год в стиле легендарного советского фильма «Карнавальная ночь» подарит своим клиентам СберПервый.

Знаменитая картина Эльдара Рязанова в этом году отмечает свой 65-летний юбилей, она стала новогодним символом для целых поколений. СберПервый решил поздравить клиентов с наступающим Новым годом и воссоздал неповторимую атмосферу этого фильма.

На специальной странице о любимой киноленте собраны интересные факты, там же можно послушать интерпретацию песни «Пять минут» в исполнении Муси Тотибадзе, также художницей Татьяной Ахметгалиевой разработаны уникальная новогодняя открытка в стиле 50-х и специальные стикеры в Telegram.

Подготовиться к домашней вечеринке в стиле «Карнавальной ночи» помогут и выгодные предложения для обладателей карт Visa Infinite. Скидки и бонусы доступны при покупке праздничных блюд, напитков и подарков, а также в салонах красоты и магазинах одежды.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, предлагающий эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях трат, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют.

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