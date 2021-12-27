Угроз утечки исходного кода портала госуслуг не выявлено - Минцифры

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг, данные пользователей надежно защищены. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Ранее в сети интернет появилась информация о том, что произошла утечка исходного кода портала госуслуг.

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», — отметили в Минцифры.