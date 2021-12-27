0
0
0
НОВОСТИ

Сергей Лавров провел телефонный разговор с глвой ВОЗ

19:20 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД РФ.

«27 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом [Гебрейесусом]. <…> Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины „Спутник V“, — говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:05 27.12.2021
Угроз утечки исходного кода портала госуслуг не выявлено - Минцифры
0
74
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
127
18:35 27.12.2021
«Карнавальная ночь» от СберПервого с певицей Мусей Тотибадзе и художницей Татьяной Ахметгалиевой
0
127
18:21 27.12.2021
Мэр Киева решил "подготовиться к самому худшему"
0
167
18:00 27.12.2021
Пункты о нейтралитете и безъядерном статусе могут быть исключены из Конституции РБ
0
190
17:45 27.12.2021
Половина предприятий Украины пострадает из-за высоких цен на газ - экс-премьер
0
186
17:30 27.12.2021
В Севастополе отказались от QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
0
195
17:20 27.12.2021
К переговорам по СНВ должны присоединиться ядерные союзники США - МИД РФ
0
221
16:55 27.12.2021
Суточный отбор газа из ПГХ выведен «Газпромом» на максимум
0
249
16:17 27.12.2021
СберБанк присоединился к Единой ипотечной программе ДОМ.РФ для регионов России
0
272

Возврат к списку