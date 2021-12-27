Сергей Лавров провел телефонный разговор с глвой ВОЗ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом регистрацию в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД РФ.

«27 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом [Гебрейесусом]. <…> Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины „Спутник V“, — говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.