Сергей Лавров провел телефонный разговор с глвой ВОЗ
19:20 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«27 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом [Гебрейесусом]. <…> Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины „Спутник V“, — говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.
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