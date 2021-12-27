О тотальном контроле за платежами физлиц, малого бизнеса, речь не идет - Набиуллина

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — сказала она.