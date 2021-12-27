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РПЦ: Доступ верующих в храмы и монастыри в дни Рождества остается свободным

21:30 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова будет свободным при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Об этом сообщает в понедельник рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«В преддверии празднования Рождества Христова важно напомнить о неукоснительности соблюдения всех профилактических мер, которые необходимы для минимизации вероятности заражения клира и прихожан во время праздничных богослужений. Доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви в дни Рождества Христова остается свободным при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, регулярного проветривания и дезинфекции поверхностей, а также иных мер, предусмотренных „Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской православной церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции“, — говорится в сообщении рабочей группы в ее телеграм-канале.

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