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НОВОСТИ

Во Франции сократили срок ревакцинации до трех месяцев

22:00 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти приняли решение сократить минимальный срок ревакцинации до трех месяцев. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ранее минимальный срок, отделявший третью вакцинацию от второй, составлял четыре месяца. Премьер мотивировал это решение стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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