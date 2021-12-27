Во Франции сократили срок ревакцинации до трех месяцев

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти приняли решение сократить минимальный срок ревакцинации до трех месяцев. Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ранее минимальный срок, отделявший третью вакцинацию от второй, составлял четыре месяца. Премьер мотивировал это решение стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон».