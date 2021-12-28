Погиб один член экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии - глава региона
09:20 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Один член экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, скончался, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб", - написал Бречалов в соцсетях.
"Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", - добавил он.
В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибший - пилот вертолета.
Как сообщалось, днем в понедельник вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку. На борту находились два человека.
Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.
К поискам было привлечено порядка 300 человек и 80 единиц техники.
По уточненным данным, вертолет совершил посадку на границе трех районов республики - Увинского, Якшур-Бодьинского и Завьяловского.
По данным гидрометцентра республики, ночью в Удмуртии температура воздуха опустилась до 21 градуса мороза.
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