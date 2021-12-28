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НОВОСТИ

Вашингтон пообещал защитить Польшу от "российской агрессии"

09:40 28.12.2021 Источник: Интерфакс

О готовности Вашингтона обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге с применением статьи 5 устава НАТО в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.

Белый дом информировал, что стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".

Статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.

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