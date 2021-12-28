Вашингтон пообещал защитить Польшу от "российской агрессии"
09:40 28.12.2021 Источник: Интерфакс
О готовности Вашингтона обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге с применением статьи 5 устава НАТО в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.
Белый дом информировал, что стороны "обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию".
Статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.
НОВОСТИ
- 10:50 28.12.2021
- В память погибших на шахте «Листвяжная» будет установлен памятник
- 10:40 28.12.2021
- По факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии, из-за которой погиб пилот, возбуждено уголовное дело
- 10:25 28.12.2021
- Данные университета Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 28 декабря 2021 года
- 10:10 28.12.2021
- Британский посол в Ливии может стать персоной нон-грата
- 09:55 28.12.2021
- В начале 2022 года Казахстан получит 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"
- 09:20 28.12.2021
- Погиб один член экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии - глава региона
- 09:05 28.12.2021
- В РФ растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - Роспотребнадзор
- 22:30 27.12.2021
- В космодрома Плесецк произведен испытательный запуск р/н "Ангара-А5"
- 22:00 27.12.2021
- Во Франции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
- 21:30 27.12.2021
- РПЦ: Доступ верующих в храмы и монастыри в дни Рождества остается свободным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать