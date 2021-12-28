В начале 2022 года Казахстан получит 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"
09:55 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Казахстан договорился с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.
"Предварительно, есть договоренность на поставку 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в первом квартале 2022 года. Мы ведем переговоры, чтобы поставить первые 150 тыс. доз в конце декабря - начале января", - сказала она журналистам в кулуарах правительства во вторник.
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