В начале 2022 года Казахстан получит 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"

09:55 Источник: Интерфакс

Казахстан договорился с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

"Предварительно, есть договоренность на поставку 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в первом квартале 2022 года. Мы ведем переговоры, чтобы поставить первые 150 тыс. доз в конце декабря - начале января", - сказала она журналистам в кулуарах правительства во вторник.