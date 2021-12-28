Данные университета Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 28 декабря 2021 года

10:25 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 281 млн 409 тыс. 956, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 406 тыс. 525 человек.



В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.



Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 52 млн 793 тыс. 379 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 818 тыс. 371.



Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 799 тыс. 691, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 480 тыс. 290 человек.



На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 250 тыс. 218 человек, из них умерли 618 тыс. 797.



Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 695,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 515 человек, Индии - 343, Бразилии - 2 тыс. 880.