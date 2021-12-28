По факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии, из-за которой погиб пилот, возбуждено уголовное дело

10:40 Источник: Интерфакс

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 в Удмуртии, в результате которого погиб командир воздушного судна.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России во вторник.

По версии следствия, накануне около 14:10 мск вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии "в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет Ми-2" с регистрационным опознавательным знаком "RA-15671" потерпел крушение и упал на землю".

"Вертолет, принадлежащий казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Около 23:10 мск в понедельник вертолет был обнаружен.

"В результате авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения", - отмечается в пресс-релизе.

Следователи опрашивают свидетелей, назначены экспертизы для выяснения причин авиакатастрофы.