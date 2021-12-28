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В память о погибших на шахте «Листвяжная» будет установлен памятник

10:50 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, которые погибли в результате ЧП на шахте «Листвяжная» 25 ноября, установят в Кузбассе. Его место определят по согласованию с родственниками погибших, сообщил во вторник на первом региональном совещании по  промышленной безопасности и охране труда губернатор Сергей Цивилев.

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте„ «Листвяжная».  Я встретился со всеми родственниками погибших, со многих не по одному разу. Назначил новую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник », - сказал Цивилев.

Глава региона также напомнил, что семьи уже получили компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней, а также от предприятия. Решаются вопросы обеспечения семей жильем.

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