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НОВОСТИ

Черноморский флот усилили кораблями, авиацией и ракетным комплексами

11:20 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Черноморский флот России усиливается современным вооружением, вносит вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, заявил командующий флотом адмирал Игорь Осипов.

"Мы прожили непростой год, но он сделал нас только сильнее", - говорится в новогоднем поздравлении Осипова, которое распространила пресс-служба Черноморского флота во вторник.

"Флот развивается, пополняется новыми современными кораблями, авиационной техникой, ракетными комплексами, мы полноценно решаем все задачи, обеспечиваем реализацию усилий нашей страны по сохранению мира и стабильности в регионе", - заявил Осипов.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, ряд фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

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