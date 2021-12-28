Черноморский флот усилили кораблями, авиацией и ракетным комплексами
11:20 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Черноморский флот России усиливается современным вооружением, вносит вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, заявил командующий флотом адмирал Игорь Осипов.
"Мы прожили непростой год, но он сделал нас только сильнее", - говорится в новогоднем поздравлении Осипова, которое распространила пресс-служба Черноморского флота во вторник.
"Флот развивается, пополняется новыми современными кораблями, авиационной техникой, ракетными комплексами, мы полноценно решаем все задачи, обеспечиваем реализацию усилий нашей страны по сохранению мира и стабильности в регионе", - заявил Осипов.
Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, ряд фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
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