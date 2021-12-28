Продление Российско-Китайского договора названо одним из важнейших событий 2021 года

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медиакорпорация Китая назвала во вторник продление РФ и КНР двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве среди важнейших событий уходящего года.

«В 2021 году Китай и Россия продолжали укреплять отношения всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху», - подчеркивается в сообщении корпорации. Так, в мае стороны приступили к реализации совместного проекта в области атомной энергетики. В июне двух государств продлили двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В декабре говорится далее, состоялись их переговоры в формате видеоконференции.

«В этом году китайско-российские отношения вышли на рекордную высоту при стабильном продвижении сотрудничества в области энергетики и высоких технологий», - отмечается в материале.



