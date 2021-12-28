Столичные пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 будут работать в праздничные дни
12:05 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Работа прививочных пунктов от коронавируса и экспресс-тестирования в период новогодних праздников приостанавливаться в столице не будет, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается. Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00", - сказала заммэра.
Она отметила, что единственным выходным пунктов вакцинации в общественных местах станет 1 января, а в поликлиниках - 31 декабря и 1 января.
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