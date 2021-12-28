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НОВОСТИ

Российская база в Сирии может пополниться кораблями с "Цирконами"

12:25 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможности присутствия российских военных кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", на базе Хмеймим в Сирии.

"У нас же еще есть наша база на Средиземном море, Хмеймим, там тоже стоят береговые ракетные комплексы, там тоже могут находиться корабли, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые полностью перекроют все Средиземное море", - сказал Картаполов во вторник в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.

Кроме того, он отметил, что "военные меры это не только война, это еще и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий". "То есть когда они поймут, что у них есть прямая непосредственная угроза уничтожения их ударных средств, систем управления, авианосных группировок. А смысл что-то начинать, если ты заранее проиграешь? Они очень чувствительны к поражению", - сказал Картаполов.

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