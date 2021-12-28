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Экспорт российской электроэнергии в КНР рекордно вырастет в 2022 году

12:45 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай подписали соглашение, в соответствии с которым экспорт электроэнергии из России в 2022 году будет увеличен до рекордных 4,4 млрд кВт ч. Об этом ТАСС сообщили в компании «Интер РАО».

«Вчера подписаны документы о поставках электроэнергии из России в Китай на 2022 год в объеме 4,4 млрд кВт ч. Это рекордный объем поставок в истории взаимоотношений наших стран », - отметили в компании.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что экспорт электроэнергии в Китай по итогам 2021 года может составить порядка 4 млрд кВт ч. При этом стороны обсуждали возможность дальнейшего наращивания поставок.

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